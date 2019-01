Decreto deve permitir a Banco Central autorizar capital estrangeiro em bancos no País

9

664104

2019-01-04 01:00:00

O presidente da República, Jair Bolsonaro, pretende assinar um decreto que permitirá ao Banco Central (BC) autorizar diretamente a entrada de capital estrangeiro em instituições financeiras no País. Atualmente, para que um banco estrangeiro atue no Brasil, por exemplo, é necessário ter a autorização do BC, mas também do presidente da República, o que torna o processo burocrático.

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que o decreto que delega a responsabilidade à autarquia deve ser assinado em breve por Bolsonaro. A medida é um passo adiante no processo que busca reduzir a burocracia e fomentar a concorrência entre instituições financeiras no País. No fim de outubro de 2018, o então presidente Michel Temer já havia assinado um decreto autorizando, previamente, o aporte de capital estrangeiro em fintechs - empresas de tecnologia que atuam na área financeira. Assim, estrangeiros com interesse em investir em fintechs no Brasil passaram a necessitar apenas da aprovação do BC.

No caso das demais instituições, no entanto, o Planalto sempre demonstrou resistência em dispensar a assinatura do presidente da República para cada caso. Isso porque, no limite, a dispensa significaria a retirada de poder da figura do presidente da República.