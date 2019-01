Nova Iorque e correção pesam na abertura do Ibovespa

9

663936

2019-01-03 10:26:00

Após estabelecer um novo recorde de fechamento nessa quarta-feira (2), aos 91.012 pontos e alta de quase 4%, o Ibovespa abriu a sessão de negócios em leve baixa, sinalizando uma correção na abertura. O movimento foi ajudado pelos sinais negativos que vêm de Nova Iorque, onde os índices futuros operam em baixa influenciados pela queda forte das ações a Apple, que anunciou projeção de receitas menores em seu balanço.

Às 10h12min desta quinta-feira (3), o principal índice do mercado acionário brasileiro apontava queda de 0,31%, aos 90.732,01 pontos. Na avaliação do especialista em renda variável Luiz Mariano De Rosa, sócio da Improve Investimentos, esse sinal tende a virar para o positivo ao longo da sessão de negócios uma vez que o noticiário doméstico "só traz coisas boas".

Além disso, lembra, o volume de negócios visto nessa quarta, de R$ 17 bilhões, correspondeu a 40% a mais do que vinha sendo registrado no segundo semestre de 2018 e, se seguir nesse ritmo, impulsiona o índice para cima.

Nesta quinta-feira os investidores voltam suas atenções para a primeira reunião ministerial do novo governo, que teve início por volta das 9h. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni antecipou, o encontro servirá para discutir o cronograma de medidas que serão implementadas inicialmente pelo governo. O grupo, chamado de Conselho de Governo, também vai debater pautas conjuntas. O encontro é fechado e ainda não há previsão de falas no final.

Os sinais da agenda liberal do governo animam os investidores. Nessa quarta-feira (2), o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, defendeu a privatização da Eletrobras. Ao mesmo tempo, o presidente da Caixa, Pedro Duarte Guimarães, disse que o banco começará a abrir o capital de suas subsidiárias ainda este ano. Segundo ele, estão previstas pelos menos duas ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) em 2018 e as áreas que serão ofertadas ao mercado durante a sua gestão incluem seguros, cartões, loterias e asset. Segundo o executivo, o banco manterá o controle do capital dessas subsidiárias.

No exterior, às 10h14min, as cotações dos contratos futuros de petróleo tinham alta sendo que o WTI com vencimento em março subia 0,89% e o Brent para fevereiro, 0,13%. No porto de Qingdao, na China, o minério de ferro fechou em alta de 0,76%. Os índices futuros Nasdaq, onde pesa para baixo o comportamento da Apple, recuava em torno de 2,2%.