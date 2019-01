Varejo pode deixar de faturar R$ 7,6 bilhões devido aos feriados

9

2019-01-03

Por conta dos feriados nacionais, o varejo brasileiro pode deixar de faturar R$ 7,6 bilhões em 2019. A estimativa é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomércioSP). O montante, no entanto, representa apenas 0,4% de tudo o que o varejo fatura em um ano ou representa um dia e meio do comércio completamente fechado.

País terá menos folgas prolongadas neste ano

O brasileiro vai encontrar, em 2019, um calendário com menos feriados prolongados. Das 13 datas comemorativas nacionais (incluindo pontos facultativos), há apenas cinco feriadões.

No ano passado, a situação foi bem diferente. Foram registradas 10 possibilidades de emendas, já que a maior parte das datas caiu no final ou no começo das semanas.

Os cinco feriados nacionais que poderão ser emendados em 2019 são o Carnaval, o Corpus Christi (que é ponto facultativo), a Semana Santa, a Proclamação da República e o Dia do Servidor Público (também um ponto facultativo).

No calendário oficial do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, do governo federal, não entram as comemorações municipais - como aniversários da cidade ou de padroeiros - ou estaduais facultativas. A homenagem à padroeira de Porto Alegre, Nossa Senhora dos Navegantes, no dia 2 de fevereiro, cairá em um sábado. Já o 20 de setembro, data da Revolução Farroupilha, será em uma sexta-feira em 2019.