Bolsas da Ásia fecham em baixa após PMI da China, em dia de feriado no Japão

2019-01-02 08:10:13

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira (2), inclusive na China, na volta do feriado do ano-novo. Uma leitura fraca da indústria chinesa pesou sobre os mercados. No Japão, porém, a Bolsa de Tóquio seguiu sem operar, prolongando a pausa do feriado.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em queda de 1,15%, em 2.465,29 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, recuou 0,89%, em 5.685,84 pontos. Em Xangai, ações de bancos e de farmacêuticas levaram o índice ao território negativo.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da China elaborado pela IHS Markit e pela Caixin recuou de 50,2 em novembro a 49,7 em dezembro. Analistas ouvidos pela Trading Economics previam 50,0, mas com o resultado a pesquisa passou a indicar contração da atividade, por estar abaixo da marca de 50.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em baixa de 1,52%, em 2.010,00 pontos. Números mais fracos que o esperado das exportações do país pesaram sobre o sentimento local. A perspectiva de recuo nos preços de microchips também gera o temor de que as vendas da Coreia do Sul ao exterior possam recuar em 2019, após dois anos seguidos de crescimento. Entre os setores, as montadoras lideraram as perdas na Bolsa de Seul, com Hyundai Motor e Kia Motors em baixa de 3,8% e 2,7%, respectivamente. Já Samsung Electronics subiu 0,1% e Korea Electric Power teve alta de 2,9%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 2,8%, a 25.130,35 pontos. A queda do Hang Seng foi a maior em três meses. A Bolsa de Hong Kong já registrou em 2018 queda de 14%, seu pior desempenho anual desde 2011, influenciada pela cautela com a economia chinesa e o comércio global.

Na Bolsa de Taiwan, o índice Taiex registrou queda de 1,8%, a 9.554,14 pontos, em dia de volume reduzido após o feriado de ano-novo. O resultado foi influenciado pelo PMI fraco da indústria chinesa, enquanto o PMI da própria Taiwan atingiu a mínima em três anos. Entre as ações em foco, Largan Precision recuou 4,8%, enquanto Formosa Petrochemical cedeu 5,5%.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em baixa de 1,57%, em 5.557,80 pontos, na Bolsa de Sydney. No mercado australiano, a ação da mineradora BHP caiu 1,61% e a da Rio Tinto teve queda de 2,32%.