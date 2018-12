Dólar recua ante moedas fortes com apostas sobre o Federal Reserve

9

663497

2018-12-28 21:26:31

O dólar caiu ante maioria das moedas nesta sexta-feira (28), com os investidores preocupados com uma desaceleração da economia dos EUA - após mais um dado econômico aquém do esperado -, o que pesou sobre a expectativa de uma política monetária do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) menos favorável à moeda no próximo ano.

As vendas pendentes de imóveis nos EUA caíram 0,7% em novembro em relação ao mês anterior, para um índice de 101,4, segundo a Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR, na sigla em inglês). Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam alta de 1,0%. Na comparação anual, o indicador acumulou recuo de 7,7% em novembro.

"O relatório de hoje fornece evidências adicionais de que o setor imobiliário provavelmente pesará sobre o crescimento nos próximos trimestres", apontaram os analistas do Goldman Sachs. Diante disso, o banco reduziu a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) anualizado do quarto trimestre em um décimo, para 2,6%.

Em meio aos indicadores econômicos mais fraco, os futuros dos Fed funds, que os investidores usam para analisar o ritmo da política monetária do Fed, mostram que as probabilidades de o banco central aumentar as taxas de juros duas vezes até o final do próximo ano são inferiores a 1%. Isso está abaixo dos 32% de um mês atrás, de acordo com dados do CME Group.

Em contraste, as probabilidades de pelo menos uma redução da taxa de juros durante esse período foram de 9%, acima dos 4% do mês anterior. Taxas de juros mais altas normalmente atraem os investidores para uma moeda, oferecendo taxas de retorno mais altas.

O declínio do dólar em relação ao iene pode ser atribuído ao desejo dos investidores por ativos mais seguros em meio a contínua volatilidade no mercado acionário nos EUA, disseram analistas do Scotiabank em nota publicada na sexta-feira.

Os investidores muitas vezes tomam empréstimos na moeda japonesa, onde as taxas de juros e rendimentos de títulos para vencimentos até 10 anos estão atualmente abaixo de zero, para financiar apostas em ativos de risco denominados em outras moedas. No final dos negócios em Nova Iorque, o dólar caía a 110,30 ienes, de 111,02 ienes de quinta, e o euro subia a US$ 1,1450, de US$ 1,1438.