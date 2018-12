Petróleo fecha em alta e com maior apetite por risco

9

2018-12-28 18:33:35

Os contratos futuros de petróleo encerraram o pregão desta sexta-feira, 28, em alta, ajudados pelo relatório semanal de estoques do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e pelo ambiente de maior apetite por risco diante da tentativa de recuperação dos mercados acionários globais.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para entrega em fevereiro fechou em alta de 1,61%, cotado a US$ 45,33 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para março subiu 0,91%, para US$ 53,21. Ainda na bolsa londrina, o Brent para entrega em fevereiro, cujo contrato venceu hoje, avançou 0,08%, para US$ 52,23 por barril.

O relatório do DoE, divulgado nesta sexta-feira devido aos feriados de fim de ano, promoveu uma recuperação mais acentuada do petróleo, que apresentava ganhos moderados desde o início do dia. De acordo com o departamento, o volume estocado de óleo cru recuou 46 mil barris, enquanto as expectativas eram de queda maior. Já os estoques de gasolina e de destilados cresceram mais do que o projetado por analistas, mas o avanço foi minimizado pelos mercados, enquanto a produção média diária subiu para 11,7 milhões de barris.

Embora permaneçam elevados depois de terem subido em outubro e em novembro, o que ajudou a desencadear a queda dos preços do petróleo, os estoques de petróleo caíram por quatro semanas consecutivas. Alguns analistas disseram esperar que o óleo continue oscilando até que o volume estocado registre queda consistente tanto nos EUA quanto globalmente.

A sexta-feira também foi marcada pela consolidação do retorno do apetite ao risco na medida em que os mercados acionários globais voltaram a subir novamente nesta sexta-feira, após dias de oscilações bruscas e que resultaram em perdas expressivas, principalmente em Nova York. "Há um forte impulso nas ações e o aumento dos preços do petróleo é apenas uma função disso", disse o diretor da consultoria de petróleo Petromatrix, Olivier Jakob. Ele alertou, ainda, que os volumes de negociação, como resultado do período de férias, provavelmente continuariam a alimentar a volatilidade até a próxima semana.

Também nesta sexta-feira, a Baker Hughes informou que mais dois poços e plataformas de petróleo passaram a operar nos EUA nesta semana, resultando em 885 no total. Analistas consultados pela Trading Economics esperavam aumento maior, para 893.