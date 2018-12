Dólar segue em baixa com pressão na Ptax, exterior e aposta em reformas

9

663362

2018-12-28 09:45:46

O dólar ante o real segue em baixa no mercado à vista na manhã desta sexta-feira (28), enquanto o dólar futuro de fevereiro passou a cair, após breve alta nos primeiros negócios. O ajuste negativo é influenciado pelo dólar mais fraco no exterior em meio à alta do petróleo e das bolsas europeias e em Nova Iorque e pela pressão de investidores vendidos em contratos cambiais na disputa técnica em torno da definição da última Ptax do ano, afirma Pablo Spyer, diretor de Operações da Mirae Corretora.

Às 9h15min desta sexta, o dólar à vista recuava 0,51%, a R$ 3,8697, após iniciar a sessão cotado a R$ 3,8777 (-0,30%). Já o dólar futuro de fevereiro, mais negociado a partir desta sexta-feira, caía 0,23%, a R$ 3,8690, ante abertura aos R$ 3,8830, com viés de alta de 0,13%.

Lá fora, apesar da alta dos mercados acionários e do petróleo, persistem as preocupações com a desaceleração global e nos Estados Unidos. Por isso, os dados da economia americana podem adicionar alguma pressão aos negócios. Segundo Spyer, há um pano de fundo de otimismo com a expectativa de aprovação das reformas da Previdência e Tributária já no primeiro trimestre do ano que vem.