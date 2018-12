Estado encerra 2018 com déficit de R$ 3,5 bilhões

9

663290

2018-12-28 00:21:00

Thiago Copetti

O balanço financeiro apresentado quinta-feira pelo governo do Estado deixa ainda mais claro o tamanho do rombo com o qual terá que lidar a equipe de Eduardo Leite (PSDB). Depois de enumerar diferentes ações adotadas nos últimos anos, o secretário estadual da Fazenda, Luiz Antônio Bins, revela o saldo do caixa: faltam R$ 3,5 bilhões para encerrar as contas de 2018.

A folha salarial de novembro foi quitada somente nesta quinta-feira - o resíduo totalizava R$ 220,8 milhões. E somente na sexta-feira será paga a 12ª parcela do 13º salário de 2017. Faltam, ainda, recursos para o salário de dezembro, para o 13° deste ano e para colocar em dia os repasses atrasados a prefeituras e hospitais.

"Nossa meta primeira é finalizar a folha de novembro. Não sabemos como ficará a folha de dezembro. Só no final da tarde desta sexta-feira, quando tivermos os dados do Refaz 2018 e dos últimos pagamentos do IPVA poderemos dizer algo sobre diversos pagamentos futuros", admite Bins.

Mesmo sem conseguir zerar a folha de pagamento e não ter uma resposta para como ficará a folha de dezembro, o governo emedebista avalia que entrega o Estado melhor do que recebeu. Para o governo, a crise gaúcha teve sua permanência prolongada devido as dificuldades econômicas que afetaram o Brasil como um todo ao longo dos dois últimos anos. Pelos cálculos da Fazenda, isso se refletiu em cerca de R$ 11 bilhões em impostos que não entraram no caixa.

O Estado também foi prejudicado, segundo Bins, pelo insucesso na conclusão do acordo de recuperação fiscal com a União, o que também significaria cerca de R$ 11 bilhões que poderiam permanecer dentro do território gaúcho em vez de alimentar os cofres da União. "E pelo que sabemos até o momento, o novo governo seguirá com as negociações, sem incluir o Banrisul como garantia. O que mostra que insistir no acordo é uma boa alternativa", avalia o secretário.

Também na conta do prejuízo o governo coloca a não privatização da CEEE, da CRM e da Sulgás. De acordo com o chefe da Casa Civil, Cleber Benvegnú, além dos recursos que ingressariam no caixa com a venda da companhia de energia elétrica, o Estado receberia R$ 1,2 bilhão que a CEEE deve em ICMS.

"Não é verdade, quando se diz que CEEE é um patrimônio do povo gaúcho, o contribuinte está pagando para mantê-la", argumenta Benvegnú.

Questionado se a atual equipe da Fazenda deixa o governo frustrado por não entregar as contas em dia, e sem perspectivas de salários normalizados em pouco tempo, Bins diz que tudo que era possível foi feito. E que, apesar de não receber a folha em atraso pelo governo anterior, há quatro anos a situação era só de "aparente" normalidade.

"Se seguíssemos naquele ritmo, pelo diagnóstico inicial, chegaríamos a uma insuficiência de caixa de R$ 25 bilhões em quatro anos. No entanto, estamos entregando com uma insuficiência de R$ 3,5 bi. E sem aumento de salário para causar ainda mais transtornos ao próximo governo", defende Bins.

Para fechar com o déficit de R$ 3,5 bilhões, que poderia ser maior, o governo está parcelando o 13º salário de 2018 dos servidores, ou seja, remeteu R$ 1,5 bilhão em despesa para o próximo exercício, arrecadou R$ 200 milhões com antecipação de ICMS, outros R$ 75 milhões com IPVA e cerca de R$ 300 milhões com o Refaz, o programa de regularização tributária.