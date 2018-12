9

663230

2018-12-27 17:58:14

Havan pretende abrir salas de cinema em filiais no Rio Grande do Sul

Primeira unidade da rede no Estado começou a operar em Passo Fundo no início de dezembro Havan/Divulgação/JC

Amanda Jansson Breitsameter

Diversos municípios gaúchos estão na mira do empresário e fundador da rede de varejo catarinense Havan, Luciano Hang, para receberem uma unidade da rede. Em entrevista ao Jornal do Comércio, o dono da rede diz que pretende abrir salas de cinema nas unidades em cidades do interior que não têm o recurso para lazer dos moradores.

"A Havan busca operar não apenas como centro de compras, mas de entretenimento. Em cidades que não têm cinema, buscamos abrir complexos com três ou quatro salas, além de uma praça de alimentação", detalha. Das 120 operações da rede no País, oito já incluem salas de cinema em operação conjunta com a loja.

Depois de abrir a primeira filial gaúcha em Passo Fundo no início de dezembro - uma megaloja de 7,5 mil metros quadrados e investimento de R$ 25 milhões -, a varejista já está contratando mão de obra para a unidade de Caxias do Sul, que começa a operar em março, e promete chegar a cerca de 50 lojas em todo o Estado até 2022.

Hang diz estar visitando dezenas de cidades, destacando Rio Grande, Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Região Metropolitana. "Estamos muito contentes e motivados, analisando diferentes locais e aumentando a velocidade de relacionamento com as pessoas", afirma o empresário.

Cada nova loja recebe de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões em investimentos e gera cerca de 200 empregos. A prioridade na hora da contratação é sempre de pessoas da própria cidade, conforme o empresário, que conta ainda que a decisão sobre as cidades gaúchas que irão receber lojas da marca deve ser tomada no início de janeiro.

"Devemos abrir 80 unidades da Havan nos próximos anos, e a maioria será no Rio Grande do Sul", garante.

Uma unidade em Pelotas, em espaço junto ao Jóquei Clube da cidade, pode estar nos planos para breve. O presidente do Sindilojas de Pelotas, Gilmar Bazanella, confirma que representantes da Havan estiveram na cidade visitando o local. "É sempre bom para a cidade quando chegam novos empreendimentos", afirma Bazanella.

Hang ainda confirma que todas as futuras lojas no Rio Grande do Sul deverão ter a típica fachada que imita a Casa Branca, sede do governo norte-americano, e, se houver possibilidade técnica, receberão a réplica da Estátua da Liberdade.