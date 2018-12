9

663147

2018-12-27 11:21:39

Confiança do empresário do comércio gaúcho atinge maior alta desde 2014

Pesquisa da Fecomércio-RS aponta melhora do otimismo no setor em relação ao futuro MARCELO G. RIBEIRO/JC

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) gaúcho, medido pela Fecomércio-RS, atingiu no mês de dezembro o maior resultado desde abril de 2014, aos 116,5 pontos. O resultado indica alta de 11,1% em relação a dezembro do ano passado e, de acordo com a entidade, segue a tendência de otimismo no setor nos últimos meses do ano.

O indicador que mede as Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC), e que avalia as percepções em relação ao momento da economia e do setor, chegou a 86,4 pontos, avançando 8,0% em relação a dezembro de 2017. Apesar de ser o quarto aumento consecutivo, o indicador se mantém em patamar pessimista.

Já o indicador de expectativas quanto ao futuro (IEEC) registrou o quinto mês seguido de crescimento, alcançando 153,7 pontos no mês e variando 9,0% na comparação com dezembro passado. De acordo com a entidade, a alta mostra confiança do empresariado com as mudanças na economia e propostas do novo governo, como possíveis privatizações e reformas.

O indicador que se refere a investimentos do empresário (IIEC) também apresentou melhora. O IIECN variou 16,9% no último mês do ano na comparação com 2017, alcançando 109,4 pontos. Ante novembro, o IIEC avançou 5,6%, atingindo o maior valor desde maio de 2014. A Fecomércio cita como pontos de maior destaque neste recorte a contratação de funcionários, que é o melhor desde abril de 2014, e a situação dos estoques, que seguem crescendo.