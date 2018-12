Lojistas gaúchos registram crescimento médio de 6% no período natalino

9

663041

2018-12-27 01:00:00

Valor do presente ficou entre R$ 80 e R$ 90, com destaque para vendas à vista ou em uma vez no crédito CLAITON DORNELLES/JC

Os lojistas gaúchos comemoram as vendas de Natal de 2018, que registraram crescimento médio de 6%, segundo a Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo (AGV). Neste ano, o valor do presente ficou entre R$ 80 e R$ 90, com destaque para vendas à vista ou em uma vez no crédito.

O presidente da AGV, Ricardo Diedrich, destaca a decoração natalina e o envolvimento da comunidade em diferentes regiões do Estado. "Atitudes assim permitem que empresários e consumidores se unam em busca de toda esta magia que o Natal traz, principalmente para as crianças que adoram as famosas chegadas do Papai Noel", disse.

No interior do Estado, o clima impactou diretamente nas vendas, segundo a AGV. Chuva constante ou o calorão de alguns dias prejudicaram um pouco o movimento diário principalmente nas lojas de rua, que com a proximidade da data conseguiu retomar as vendas. De acordo com depoimentos de lojistas gaúchos, as vendas decolaram mesmo logo após o dia 20 de dezembro com a segunda parcela do décimo terceiro.

Segundo o Sindilojas Porto Alegre, na Capital, os dias que antecederam o Natal foram de bom movimento no comércio, ainda que os shoppings e as lojas de rua aparentassem estar mais tranquilos que na mesma época nos anos anteriores. Segundo o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, o motivo observado pelos lojistas foi o dia da semana em que caiu a data, o qual proporcionou um feriadão, levando milhares de consumidores às estradas na semana anterior ao Natal. “Muitas pessoas tiveram de antecipar suas compras, já que o período é propício para recessos de empresas e férias. O comércio aparentou estar mais vazio, mas, na verdade, o que observamos foi que o movimento esteve mais distribuído ao longo de todo o mês de dezembro”, declarou.

De acordo com estudo do Sindilojas Porto Alegre, a variação do aumento das vendas de Natal na Capital do Estado ficou em 8,83%. Promoções (42,9%), produtos bons e diferenciados (28,6%) e a fidelidade dos clientes à marca (14,3%) foram os principais motivos relatados para este desempenho.

No ranking dos itens mais comprados, produtos tradicionais estiveram no topo: roupas com 45% e calçados com 27,5%. Eletroeletrônicos e celulares vieram em seguida, com 15% e 10% de procura, respectivamente, seguidos de brinquedos, buscados em 10% das lojas participantes da pesquisa. Perfumes e cosméticos (7,5%), itens de maquiagem (7,5%), artigos de decoração (5%) e eletrodomésticos (5%) também foram opções de presentes, segundo relato dos lojistas entrevistados. O ticket médio para as compras ficou em R$ 146,33, indo ao encontro do valor levantado em pesquisa prévia com os consumidores, que disseram estar dispostos a gastar R$ 135,00 por produto.