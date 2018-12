Sine e poa.hub oferecem vagas de trabalho

9

662824

2018-12-26 01:00:00

O Sine (Sistema Nacional de Emprego) Municipal encerra o ano com 201 vagas de emprego abertas. As maiores ofertas são para operador de máquinas fixas em geral, com 20 vagas, e mecânico de manutenção de máquinas industriais, com 15 vagas. Há também 15 vagas para porteiro e 12 para motorista particular. Os interessados devem comparecer ao Sine Municipal, na avenida Sepúlveda com Mauá, a partir desta quarta-feira, 26, das 8h às 17h, com carteira de trabalho e comprovante de residência. Para algumas funções, pode ser exigida comprovação de experiência.

Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), por meio do poa.hub, órgão vinculado à Coordenação de Inovação (CI), oferece vagas para quem quer trabalhar em startups, empresas novas, com projetos ligados à pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras .

A iniciativa da prefeitura de Porto Alegre já apoiou mais de 100 projetos empreendedores desde a sua criação, em abril de 2017. Mais de 10% das iniciativas hospedadas cresceram e se deslocaram para seu próprio espaço ou foram adquiridas por empresas investidoras.

O gestor do poa.hub, Wagner Bergozza, destaca a importância da nova ferramenta para oferecer vagas nas áreas. "O nosso objetivo é ser um espaço de validação de ideias. A intenção é que os projetos, startups, possam ter onde estruturar o seu negócio. Somos um espaço de fase zero, muito inicial, que contribui bastante com as trocas de conhecimento. Além disso, agora possuímos esse painel de vagas para quem quiser trabalhar no mercado de startups e contribuir com essa nova economia", explica Bergozza.