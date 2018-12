Lojas Americanas abre nova operação em shopping de Porto Alegre

9

662579

2018-12-21 13:52:00

Empreendimento ocupará espaço de 700 metros quadrados no segundo andar do Total SHOPPING TOTAL/DIVULGAÇÃO/JC

Bruna Oliveira

O ano de 2019 começará com estreias no varejo porto-alegrense. A Lojas Americanas inaugura já em janeiro uma unidade no Shopping Total, na avenida Cristóvão Colombo, 525. O empreendimento está sendo montado em área de 700 metros quadrados no segundo andar (piso Gonçalo), e recebe os últimos ajustes.

Cerca de 20 funcionários devem ser contratados para a nova operação. Enquanto a obra não fica totalmente pronta, a rede abrirá em outro espaço do shopping, em soft opening, também no segundo andar, ao lado da YouCom. Já as lojas que ocupavam o espaço onde a Americanas será instalada oficialmente foram realocadas para outros pontos livres, como a Hering, que mudou de andar.

A gerente de marketing do Total, Silvia Rachewsky, adianta que a loja será a primeira da rede em Porto Alegre no estilo omnichannel, tendência do varejo focada no mundo digital. Além da oferta tradicional de itens, a loja terá totens de autoatendimento onde o cliente fará compras diretamente do e-commerce da Americanas para receber o produto em casa.

"A chegada da Americanas amplia o mix de lojas, atendendo a um desejo dos próprios frequentadores. A Americanas despontava com a mais pedida nas pesquisas de opinião entre os clientes", conta Silvia.

A inauguração marca um trimestre de renovação na cartela de opções do shopping. Foram 12 inaugurações nos últimos três meses do ano, entre elas nomes de outras redes, como a Usina das Massas. O ano também representou recuperação nas movimentações em relação a 2017. Segundo a gerente, o número de participantes cresceu 16% este ano, enquanto o valor do tíquete médio subiu mais de 25%.

Para 2019, outras negociações estão no radar. As tratativas envolvem os prédios da área externa do shopping, como o espaço onde ficava o Habbib's. "São projetos já bem encaminhados, como a concepção de um terraço gastronômico no Centro Cultural Total", diz Silvia.