Seleção oferta quase cem vagas na Regulação do Samu Estadual

A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV) abriu esta semana processo seletivo simplificado para preencher 97 vagas de nível médio na Central Estadual de Regulação do Samu em Porto Alegre. O serviço é responsável pelo atendimento de chamados de emergência oriundos da maior parte dos municípios gaúchos.

A remuneração nas funções buscadas (veja a lista abaixo) varia de R$ 1.587,55 a R$ 2.210,44, com carga horária entre 180 a 220 horas mensais.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 21,90 e não haverá prova, somente avaliação de experiência e formação. As inscrições já estão abertas e vão até 7 de janeiro de 2019 e podem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Seleção Pública (Ibrasp) no https://ibrasp.selecao.net.br/informacoes/9/