2018-12-20 17:13:00

Leilão viabiliza R$ 5,3 bilhões em obras no Rio Grande do Sul

Jefferson Klein

Depois da frustração com o fracasso da Eletrosul em levar adiante uma série de obras bilionárias de transmissão no Rio Grande do Sul (a estatal até tentou fazer uma parceria com a chinesa Shanghai Electric para ir adiante com os empreendimentos, mas foi malsucedida), uma nova opção para concluir esses projetos foi encaminhada nessa quinta-feira (20) através de leilão. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) relicitou essas obras, dividindo-as em quatro lotes (10 a 13 do certame), além de acrescentar mais complexos a serem construídos no Estado (lote 14). A soma dessas estruturas totalizará investimentos de cerca de R$ 5,3 bilhões.

Os recursos serão empregados em uma série de subestações e a implantação de aproximadamente 2,95 mil quilômetros de linhas de transmissão. Os lotes 10 a 13 do leilão foram constituídos de obras a serem feitas exclusivamente dentro do Rio Grande do Sul. Já o lote 14 é um conjunto novo de empreendimentos e uma espécie de continuidade desses projetos, abrangendo estruturas que ligam os sistemas de transmissão gaúcho e catarinense. Os vencedores dos lotes ofereceram a menor Receita Anual Permitida (RAP) em relação ao teto estabelecido pela Aneel. A RAP é a receita a que o empreendedor terá direito pela prestação do serviço de transmissão a partir da entrada em operação comercial das instalações.

Esse custo, no final, é repassado para as contas de luz dos brasileiros, ou seja, quanto menor for a RAP, menor será o impacto nas tarifas. Os lotes de 10 a 13 têm prazo de 48 meses para conclusão e o 14, de 60 meses. O Consórcio Chimarrão (constituído pela CYMI Construções e Participações, 50%, e pela Brasil Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, 50%) arrematou o lote 10, com oferta de R$ 219,5 milhões, deságio de 42,38% em relação à RAP inicial. A expectativa é da geração de 6.088 empregos diretos com as obras desse lote.

O lote 11 foi arrematado pela CPFL Geração de Energia com oferta de R$ 33,8 milhões, o que representou deságio de 38,51%. A estimativa é da geração de 872 empregos diretos. Já o lote 12 foi vencido pela Taesa - Transmissora Aliança de Energia Elétrica. A empresa superou os concorrentes com oferta de R$ 58,9 milhões, deságio de 38,80% A obra prevê a implantação de 587 quilômetros de linhas de transmissão e geração estimada de 1.525 empregos diretos.

A Sterlite Brasil Projetos de Transmissão de Energia venceu a disputa pelo lote 13, com a oferta de R$ 74,7 milhões pela Receita Anual Permitida, deságio de 38,90% em relação à receita inicial ofertada. O empreendimento prevê a construção de 316 quilômetros de linhas de transmissão e geração de 1.942 empregos diretos. A Neoenergia arrematou o lote 14, com oferta de R$ 120,9 milhões, deságio de 39,99%. Os empreendimentos do lote 14 visam à integração do potencial eólico do Rio Grande do Sul ao atendimento elétrico das regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina. As obras têm expectativa de geração de 2.429 empregos diretos.

Veja os detalhes dos lotes no RS:

Fonte: Aneel