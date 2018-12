Empresário fecha acordo para compra do Grupo Abril

9

662366

2018-12-20 14:48:35

O empresário Fábio Carvalho assinou nesta quinta-feira (20), contrato de compra de 100% das ações do Grupo Abril. O negócio ainda está condicionado à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a injeção de novos recursos na companhia para financiamento da reestruturação em andamento.

Carvalho, que foca suas atividades empresariais na aquisição de companhias em crise financeira, contará com a estrutura da Legion Holdings, sociedade de investimentos que fundou.

Uma vez concretizada a transação, a nova equipe se juntará a executivos do Grupo Abril e aos profissionais da Alvarez & Marsal, responsáveis pela recuperação judicial da empresa.

"A história do Grupo Abril está intimamente relacionada com os grandes eventos políticos e econômicos que marcaram a história do Brasil nas últimas décadas. A capacidade e importância jornalística do Grupo é inegável. Não temos dúvida dos méritos e qualidades que permeiam as companhias do Grupo e que serão os pilares sobre os quais nos apoiaremos para superar os grandes desafios que se apresentam", afirma Carvalho, em nota.

Hoje, o empresário reúne entre seus investimentos participações em empresas em variadores setores que, em conjunto, têm faturamento anual superior a R$ 4 bilhões e empregam mais de 46 mil pessoas.

A expectativa é que o negócio seja concluído no mês de fevereiro.