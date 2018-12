Ciclone extratropical depositou lama na Praia do Cassino, diz nota técnica da Furg

9

662124

2018-12-19 11:44:00

Bruna Oliveira

O Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira (SIMCosta/Furg) emitiu nota técnica nesta quarta-feira (19) sobre as possíveis causas do aparecimento de lama na Praia do Cassino no começo de dezembro. A suspeita era de que o fato tivesse relação com as obras de dragagem do Porto do Rio Grande, iniciadas no final de outubro. De acordo com o documento, a deposição da lama foi causada pela ação de um ciclone extratropical, responsável por alterar o regime de ventos e sedimentos do estuário da Lagoa dos Patos.

A origem precisa da lama, no entanto, e a eventual influência dos trabalhos de dragagem na ocorrência, seguem sendo investigadas. A nota diz ainda que as análises até o momento "não indicam trasporte de sedimentos do atual sítio de despejo ou mesmo contribuição do mesmo para a ocorrência de lama na região". O sítio de despejo foi licenciado pelo Ibama e é anterior ao início do Programa de Monitoramento.

De acordo o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), Danilo Giroldo, a nota técnica "reforça os indícios de que a ocorrência de lama não tem a ver com transporte do sítio de despejo". Além disso, imagens de satélite anexadas ao laudo mostram que já havia uma mancha próximo ao local onde ocorreu o aparecimento de lama antes de se iniciarem as obras de dragagem, explica Giroldo.

Entre 2 e 8 de dezembro, um ciclone extratropical promoveu ventos oriundos do Sul com velocidade de até 13,5 metros por segundo ao longo da costa gaúcha. O relatório explica que os ventos nesta intensidade provocam um transporte de massa e volume de águas oceânicas para a costa.

Diante das incertezas quanto à origem do surgimento da lama, a continuidade do trabalho de dragagem vive um impasse. Nesta quarta-feira (19), uma audiência na Justiça Federal deve definir os próximos passos da atividade. A nota técnica da Furg vai subsidiar a ação civil pública.

A obra foi novamente suspensa na segunda-feira (17), após pedido do Ibama à Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Na semana passada, os trabalhos já haviam sido interrompidos após recomendação do Ministério Público Federal , mas, horas depois, a Superintendência do Porto do Rio Grande (Suprg) acatou a recomendação Secretaria Nacional de Portos e retomou a dragagem , na quinta-feira (13). Diante disso, o MPF ingressou com uma ação pedindo pela paralisação da obra, que será analisado hoje pela Justiça.

A ocorrência de lama está mobilizado a população local. Grupos como SOS Cassino denunciam e cobram medidas do poder público sobre a responsabilidade ambiental neste caso através de página na internet. Em protesto no último domingo (16), os ativistas fixaram cruzes na lama em "enterro simbólico" da Praia do Cassino.