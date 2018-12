Monitor do PIB da FGV aponta para queda de 0,3% em outubro ante setembro

9

2018-12-19 08:59:57

Já na comparação com outubro do ano passado, a atividade econômica teve elevação de 1,7% FREDY VIEIRA/ARQUIVO/JC

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro caiu 0,3% em outubro ante setembro, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e divulgado na manhã desta quarta-feira (19). Já na comparação com outubro do ano passado, a atividade econômica teve elevação de 1,7%. Na variação trimestral móvel (agosto, setembro e outubro comparado ao trimestre até julho), a economia apresentou crescimento de 1,2%.

"O fraco desempenho da economia em outubro frente a setembro reflete o comportamento praticamente estagnado da indústria, dos serviços e do consumo das famílias, e uma queda mais acentuada da formação bruta de capital fixo. Apesar disso, a comparação interanual mostra que há um crescimento consistente desde maio de 2017 de 1,4% ao mês em média, com a única variação negativa sendo em maio de 2018 devido à greve dos caminhoneiros", afirma Claudio Considera, coordenador do Monitor do PIB-FGV.

O indicador antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País e serve para medir a evolução da economia.