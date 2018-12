Índice que reajusta aluguel cai 1,15% na 2ª prévia de dezembro, diz FGV

9

2018-12-18

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado para reajuste de contrato de aluguel, caiu 1,15% na segunda prévia de dezembro, na comparação com recuo de 0,35% em igual prévia de novembro, conforme informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (18). Em relação à primeira prévia deste mês, quando cedeu 1,16%, o resultado ficou praticamente o mesmo. No ano e em 12 meses, índice acumulou alta de 7,46%.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPA) caiu 1,74%, depois de ceder 0,62% no segundo decêndio de novembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) recuou 0,05%, após alta de 0,11% em igual período do mesmo mês anterior.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,10% em relação à elevação de 0,28% na segunda prévia de novembro, segundo a FGV.

O IPA Agropecuário teve queda de 1,19% na segunda prévia de dezembro ante declínio de 2,25% em igual leitura de novembro. O IPA Industrial, por sua vez, teve retração de 1,92% na comparação com -0,08% no segundo decêndio de novembro.

A inflação medida pelo IGP-M para os bens finais ficou praticamente estável, com queda de 0,01%, depois do recuo de 0,45% na segunda prévia do penúltimo mês do ano. Os preços dos bens intermediários cederam 2,74%, depois de -0,27%. As matérias primas brutas também registraram queda, de 2,51%, na comparação com retração de 1,24% em novembro.