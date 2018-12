Banrisul abre concurso público para 200 vagas; veja as regiões

9

No fim de 2018, o Banrisul lançou concurso público para preencher 200 vagas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul e no Oeste de Santa Catarina. São vagas para escriturário, com exigência de escolaridade de Ensino Médio e para cadastro reserva. As inscrições começam nesta quarta-feira (19) e vão até 15 de janeiro de 2019.

A inscrição custa R$ 42,00. A prova será aplicada em março. O edital, divulgado pela Fundação Carlos Chagas, responsável pela seleção, prevê jornada de 30 horas semanais.

O salário nos primeiros 90 dias (considerados como contrato de experiência) é de R$ 2.100,22. Após este prazo e se o contratado for efetivado, o vencimento vai a R$ 2.302,52. Também são previstos dois salários extras no ano, além dos 13 salários, pagos a cada semestre, com parcelas mensais.

Outros benefícios mensais incluem auxílio cesta alimentação de R$ 895,34, auxílio refeição de R$ 773,96, além de participação nos lucros e resultados, plano de saúde e de previdência privada, por meio da Fundação Banrisul de Seguridade Social. Somando salário mensal apenas dos primeiros três meses e benefícios, o valor é de R$ 3,8 mil.

Das 200 vagas, 148 são de ampla concorrência, 20 para portadores de deficiência e 32 para negros. A regional de Porto Alegre tem a maior oferta, com 49 postos, seguida de Novo Hamburgo, com 16.

Veja os locais com vagas

Alto Uruguai

Erechim: Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe, Campinas do Sul, Centenário, Erebango, Erechim, Estação, Gaurama, Getúlio Vargas, Itatiba do Sul, Jacutinga, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Severiano de Almeida, Três Arroios e Viadutos.

Concórdia: Caçador, Chapecó, Concórdia, Joaçaba, Videira.

Sananduva: Barracão, Cacique Doble, David Canabarro, Ibiraiaras, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Sananduva, São João da Urtiga e São José do Ouro.

Centro

Cachoeira do Sul: Cachoeira do Sul, Candelária, Cerro Branco, Novo Cabrais e Pantano Grande.

Encantado: Anta Gorda, Encantado, Ilópolis, Muçum, Nova Bréscia, Putinga e Roca Sales.

Lajeado: Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Boqueirão do Leão, Cruzeiro do Sul, Estrela, Fazenda Vilanova, Imigrante, Lajeado, Paverama, Progresso, Santa Clara do Sul e Teutônia.

Santa Cruz do Sul: Encruzilhada do Sul, Gramado Xavier, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz.

Sobradinho: Arroio do Tigre, Ibarama, Lagoão, Passa Sete, Segredo e Sobradinho.

Centro Oeste

Alegrete: Alegrete, Manoel Viana, Quaraí, Santana do Livramento e Uruguaiana.

Júlio de Castilhos: Agudo, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Jari, Júlio de Castilhos, Mata, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Quevedos, Restinga Seca, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira Martins e Tupanciretã.

São Gabriel: Caçapava do Sul, Cacequi, Lavras do Sul, Rosário do Sul, São Gabriel e Vila Nova do Sul.

Leste

Montenegro: Capela de Santana, Harmonia, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Salvador do Sul, Taquari, Triunfo e Tupandi.

Novo Hamburgo: Bom Princípio, Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Ivoti, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, Santa Maria do Herval, São José do Hortêncio, São Leopoldo, São Sebastião do Caí e Sapucaia do Sul.

Taquara: Igrejinha, Nova Hartz, Parobé, Riozinho, Rolante, Sapiranga, Taquara e Três Coroas.

Litoral

Capão da Canoa: Arroio do Sal, Capão da Canoa, Caraá, Imbé, Maquiné, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras e Xangri-lá.

Cidreira: Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Cidreira, Mostardas, Palmares do Sul e Tavares.

Metropolitana

Charqueadas: Arroio dos Ratos, Butiá, Charqueadas, General Câmara, Minas do Leão e São Jerônimo.

Guaíba: Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul, Guaíba, Mariana Pimentel, Sentinela do Sul, Sertão Santana e Tapes.

Porto Alegre: Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre e Viamão

Missões

Cruz Alta: Boa Vista do Incra, Cruz Alta, Fortaleza dos Valos, Ibirubá, Salto do Jacuí.

Ijuí: Ajuricaba, Augusto Pestana, Catuípe, Chiapetta, Eugênio de Castro, Ijuí, Jóia e Pejuçara.

Santo Ângelo: Cerro Largo, Entre-Ijuís, Giruá, Guarani das Missões, Horizontina, Santo Ângelo e São Miguel das Missões.

Três de Maio: Alecrim, Alegria, Cândido Godói, Dr. Maurício Cardoso, Independência, Santa Rosa, Santo Cristo, São Martinho, Três de Maio, Tucunduva e Tuparendi.

Noroeste

Santiago: Jaguari, Nova Esperança do Sul, Santiago e São Francisco de Assis.

São Borja: Itacurubi, Itaqui, Maçambará e São Borja.

São Luiz Gonzaga: Bossoroca, Caibaté, Campina das Missões, Garruchos, Porto Lucena, Porto Xavier, Roque Gonzales, Santo Antônio das Missões, São Luiz Gonzaga, São Nicolau e São Paulo das Missões.

Norte

Frederico Westphalen: Ametista do Sul, Caiçara, Erval Seco, Frederico Westphalen, Iraí, Palmitinho, Pinheirinho do Vale, Rodeio Bonito, Seberi e Vicente Dutra.

Nonoai: Alpestre, Entre Rios do Sul, Erval Grande, Nonoai, Planalto, Ronda Alta, Três Palmeiras e Trindade do Sul.

Palmeira das Missões: Barra Funda, Condor, Constantina, Coronel Bicaco, Liberato Salzano, Palmeira das Missões, Panambi e Santo Augusto.

Três Passos: Boa Vista do Buricá, Campo Novo, Crissiumal, Derrubadas, Humaitá, Miraguaí, Redentora, Tenente Portela, Tiradentes do Sul e Três Passos.

Planalto

Carazinho: Carazinho, Chapada, Colorado, Não-me-Toque, Rondinha, Santa Bárbara do Sul, Santo Antônio do Planalto, Sarandi e Victor Graeff.

Passo Fundo: Água Santa, Ciríaco, Ernestina, Marau, Nova Alvorada, Passo Fundo, Pontão, Sertão, Tapejara e Vila Maria.

Soledade: Arvorezinha, Barros Cassal, Espumoso, Fontoura Xavier, Ibirapuitã, Selbach, Soledade e Tapera.

Serra

Bento Gonçalves: Barão, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Garibaldi e São Vendelino.

Caxias do Sul: Antônio Prado, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Ipê, Nova Pádua, Nova Roma do Sul e São Marcos.

Gramado: Cambará do Sul, Canela, Feliz, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café, São Francisco de Paula e Vale Real.

Nova Prata: Casca, Cotiporã, Dois Lajeados, Guaporé, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Paraí, São Domingos do Sul, São Jorge, Serafina Corrêa, Veranópolis e Vila Flores.

Vacaria: Bom Jesus, Campestre da Serra, Esmeralda, Lages, Lagoa Vermelha, São Jose dos Ausentes e Vacaria.

Região Sul