Rodoil anuncia compra da Megapetro e prevê ampliação para 400 postos

2018-12-17 18:23:00

A Rodoil anunciou nesta segunda-feira (17) que está comprando 100% das ações da Megapetro Petróleo Brasil S.A., de Porto Alegre. Com a aquisição, a empresa planeja aumentar em 30% o número de postos da sua marca no Sul do País, ao incorporar os cerca de cem postos que a Megapetro opera atualmente, totalizando mais de 400 postos com bandeira própria na região.

A concretização da operação depende ainda da aprovação do Cade. A estruturação e negociação durou cerca de 6 meses e, para o presidente da Rodoil, Roberto Tonietto, já estava no radar da companhia em razão da similaridade de ambas as empresas em modelo de gestão, além de uma trajetória de sucesso no mercado.

"A aquisição está alinhada com o nosso planejamento estratégico de criar uma empresa dinâmica, com qualidade em nossos produtos e serviços oferecidos aos consumidores, bem como garantir uma maior competitividade para os revendedores", afirma o empresário.

Fundada em 2006, a Rodoil apresentou faturamento de aproximadamente R$ 5 bilhões em 2018. Atualmente, fornece para outros 1,4 mil postos de bandeira branca nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.