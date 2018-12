Tesouro quitou R$ 4,19 bilhões de estados e municípios

9

De janeiro a novembro, o Tesouro Nacional pagou R$ 4,19 bilhões em dívidas atrasadas de estados e municípios. Do total, R$ 3,42 bilhões referem-se a débitos não quitados pelo estado do Rio de Janeiro, R$ 768,2 milhões dizem respeito a mais quatro estados (Minas Gerais, Goiás, Roraima e Piauí), e R$ 13,1 milhões deixaram de ser honrados pela prefeitura de Natal.

Apenas em novembro, a União quitou R$ 627,1 milhões de pagamentos em atraso pelos entes subnacionais. Desse total, R$ 618,1 milhões cabem ao estado do Rio; R$ 8,97 milhões, ao estado de Roraima; e R$ 2,19 milhões, à prefeitura da capital do Rio Grande do Norte.

As garantias honradas pelo Tesouro são descontadas dos repasses da União aos estados e aos municípios. Ao longo do ano passado, decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) impediram a execução de algumas contragarantias do estado do Rio de Janeiro, que tem atrasado salários de servidores e pagamentos a fornecedores.

O Tesouro quitou garantias de R$ 553,1 milhões de Minas Gerais, R$ 126,95 milhões do Piauí, R$ 54,5 milhões de Roraima e R$ 33,6 milhões de Goiás.