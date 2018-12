9

2018-12-18 01:00:00

O Burger King vai oferecer Wi-Fi grátis em seus restaurantes. Ainda em dezembro, 180 restaurantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Sergipe, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e Paraná já terão a oferta desta tecnologia. Para ativar, basta baixar o aplicativo do BK, clicar em Whopper Wi-Fi, fazer o cadastro e inserir o código do cupom fiscal no local indicado. A empresa já era a primeira rede de fast-food a lançar o serviço de e-payment e ter totem nas lojas para agilizar o atendimento e evitar filas.

Inteligência Artificial

A Hewlett Packard Enterprise está estendendo o HPE InfoSight, sua ferramenta de gerenciamento de Inteligência Artificial baseada em nuvem, para servidores HPE ProLiant, módulos computacionais HPE Synergy e sistemas HPE Apollo. De acordo com a companhia, com aprendizado global e capacidades preditivas e analíticas baseadas em dados operacionais do mundo real, o HPE InfoSight reduz os custos de operação, fecha as lacunas de desempenho e libera a equipe de TI para inovar.

Inscrições de startups

A Oi abriu as inscrições para startups interessadas em participar do programa de incubação do Oito, o espaço de inovação e empreendedorismo da companhia, localizado no Rio de Janeiro. As propostas devem atender a desafios apresentados pela companhia e serão recebidas pelo site do Oito (www.oito.net.br) até o dia 16 de janeiro. O resultado será divulgado em fevereiro, após a realização de apresentações presenciais (pitch), e o programa terá início em março, com duração de nove meses. Startups de todo o Brasil e do exterior podem participar do programa.

Aquisição

Seguindo o planejamento de dobrar de tamanho nos próximos três anos, a Senior anunciou mais uma aquisição. A companhia adquiriu a Mega Sistemas, com sede em Itu (SP), unidades em Curitiba (PR), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Natal (RN). A nova composição visa a um fortalecimento no mercado nacional de ERP, além da expansão geográfica da Senior, especialmente nas regiões Sudeste e Nordeste. Além disso, a aquisição é estratégica, porque apoia na ampliação dos negócios em diversos segmentos.