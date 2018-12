Motoristas não conseguem ainda pagar seguro obrigatório de veículos de 2019

9

2018-12-17 14:13:00

Os valore do DPVAT para 2019 tiveram redução média de até 63%, gerando divergência com seguradora ANTONIO PAZ/ARQUIVO/JC

A previsão de que, a partir desta segunda-feira (17) seria possível pagar o seguro por Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), acabou não se confirmando no Rio Grande do Sul. O valor aparece como 'não definido' na tela dos dados dos tributos e taxas dos veículos para 2019, no site do Detran-RS.

Os donos de veículos no Estado pode quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), com desconto de até 25,48% para quem pagar até 28 de dezembro , e a taxa de licenciamento. Os tributos e taxas devem ser pagos por donos de veículos emplacados com fabricação a partir de 2000.

Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), que chegou a divulgar na sexta-feira passada (14) o começo do pagamento, não há previsão de quando deve ser habilitada a operação. Na semana passada, saíram os novos valores, com redução média de 63%. (veja abaixo como ficaram os valor por tipo de veículo).

Divergências entre a seguradora Líder, que opera o DPVAT e o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), após a divulgação das reduções, provocam a indefinição. No site da seguradora, nota da companhia defende que as tarifas não deveriam ter sido reduzidas "para garantir a elevação das indenizações e preservar os valores repassados à saúde e a campanhas de seguros". É o terceiro ano ano consecutivo de corte: de 37% em 2017 e de 21%, em 2018.

Dos recursos pagos pelos donos de veículos, 50% são usados para pagar indenizações e despesas operacionais e administrativas do seguro obrigatório. O Fundo Nacional de Saúde recebe 45% do total, repassando o dinheiro para o Sistema Único de Saúde (SUS). Os 5% restantes vão para o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), para custear campanhas e iniciativas da Política Nacional de Trânsito.

Confira a tabela de preços: