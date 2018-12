Pirataria e informalidade limitam aumento de vendas de óticas gaúchas

9

661727

2018-12-17 12:10:00

Depois da crise econômica e carga tributária elevada, a pirataria de produtos e a concorrência informal são apontadas como maiores entraves para expandir vendas entre óticas do Rio Grande do Sul. Os dois fatores aparecem como empecilhos para 40,3% e 25,7%, respectivamente, das 385 empresas optantes do Simples Nacional ouvidas em sondagem da Fecomércio-RS, divulgada nesta segunda-feira (17).

vestuário, atacado e rede hoteleira. Já a queda na atividade e os tributos aparecem com 65,2% e 46,8%, respectivamente, na lista de fatores que afetam o setor. O levantamento ocorreu entre 31 de outubro e 29 de novembro. A Fecomércio-RS está fazendo este tipo de sondagem com diversos setores. Já foram pesquisados os setores de minimercados

Mesmo nesta conjuntura, 46,8% das óticas consideram que as vendas nos últimos seis meses, até novembro, foram regulares, e boas para 31,9% deles. Apenas 16,1% apontaram que o desempenho foi ruim. Segundo a sondagem, 78,4% das óticas mantiveram no período seu nível de emprego, 11,2% dos estabelecimentos reduziram postos e 9,9% contrataram pessoal.

Para os próximos seis meses, o setor mostra maior otimismo. Quase 60% das óticas espera vendas "muito melhores" e 34,5% que melhorem um pouco. Já 49,9% esperam que a economia tenha desempenho muito melhor em 2019, e 45,25 que "melhore um pouco". Os demais esperam que o ambiente fique estável ou seja ruim.

Outro aspecto abordado é a dependência do setor a importações. Para mais de 60% dos ouvidos, a carga tributária é o fator que gera mais dificuldades, e burocracia vem em segundo lugar para 10,4% dos casos.

Um aspecto que é abordado pela Fecomércio-RS é o perfil da administração pelos donos, já que pelo tamanho tem característica mais familiar. A sondagem indica que 74,8% das empresas têm contabilidade independente, mas 26,2% admitem ter controle superficial ou não controlam as finanças. Para a federação, este fato é preocupante.

Na gestão, alguns achados mostram que 53% dos ouvidos realizaram cursos e treinamentos no último ano, 46,5% afirmam não haver endividamento e 48% daqueles que têm débitos, o valor é baixo ou controlado. Quando há necessidade de crédito, 65,5% das óticas recorrem ao capital dos sócios.