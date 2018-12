Petróleo recua, pressionado por preocupação com desaceleração da economia global

O petróleo fechou em queda nesta sexta-feira (14), pressionado por dados fracos da economia chinesa e europeia que trouxeram de volta ao foco de investidores as preocupações com uma desaceleração econômica global.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em queda de 2,62%, cotado a US$ 51,20 por barril, com perda de 2,68% acumulada na semana. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para entrega em fevereiro recuou 1,90%, para US$ 60,28, com recuo de 2,25% na última semana.

A preocupação com uma menor demanda por petróleo voltou a derrubar os preços neste pregão, à medida que agentes repercutiram dados mais fracos do que o esperado da China e da zona do euro, que elevam a apreensão diante de uma possível desaceleração global.

Enquanto na potência asiática a preocupação veio da produção industrial e das vendas no varejo, no Velho Continente as tensões emergiram de índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) compostos tanto da região quanto da Alemanha, ambos no menor nível em 49 meses.

Além disso, investidores acompanharam a divulgação do número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos Estados Unidos, que diminuiu 4, para 873 na semana, contrariando a previsão de alta de analistas a 891.