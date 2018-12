Secretaria de Portos determina continuidade da dragagem no Porto do Rio Grande

Bruna Oliveira

Contrariando recomendação do Ministério Público Federal, que pedia pela suspensão das obras de dragagem no Porto do Rio Grande após surgimento de lama na Praia do Cassino, a Secretaria Nacional de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SNP) decidiu pela continuidade dos trabalhos no complexo portuário.

De acordo a Superintendência do Porto de Rio Grande (Suprg), as duas embarcações que realizam a obra voltaram a operar ainda na noite dessa quinta-feira (13).

A Secretaria de Portos considerou que a paralisação da dragagem ocasiona "evidente prejuízo na execução da obra e aos cofres públicos, sem ganho operacional ao Porto”. A pasta afirma que "não há argumentos suficientes" nos relatórios de que a operação teria relação com o aparecimento de lama na beira da praia.

"O primeiro relatório apresentou um volume de lama fluida de 4.849.642 m³ (22/11/2018) e no segundo relatório do mesmo programa de monitoramento apresentou o volume 10.995.937 m³ (12/12/2018), tendo com isso, no mesmo período, um suposto incremento de cerca de 7.000.000 de metros cúbicos de lama", diz o documento assinado pelo diretor da SNP, Bruno Semeghini.

Já a Suprg reiterou, em nota, que determinou a paralisação da obra "pela importância de se buscar esclarecimentos aos fatos, conforme recomendação do MPF", sendo a atividade retomada "única e exclusivamente pela determinação contrária do Governo Federal". A superintendência informou, ainda, que permanece fiscalizando e monitorando a operação, "visto que a preocupação ambiental deve ser permanente".