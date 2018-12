Salgado Filho terá R$ 1,25 bilhão do Bndes para obras de infraestrutura no aeroporto

Recuso será utilizado em obras de ampliação, modernização e manutenção do terminal de Porto Alegre FREDY VIEIRA/ARQUIVO/JC

A Fraport Brasil, que administra o aeroporto internacional de Porto Alegre, conseguiu financiamento de R$ 1,25 bilhão junto ao Bndes para obras de infraestrutura no terminal. O recuso será utilizado na ampliação, modernização e manutenção da infraestrutura do Salgado Filho. O financiamento terá prazo de 20 anos.

Segundo a Fraport, o aporte corresponde a mais de 60% do total de investimentos, de aproximadamente R$ 1,8 bilhão, que contemplam a contratação do consórcio construtor, a compra de equipamentos, o desenvolvimento e a gestão do projeto.

Estão previstas obras de ampliação do terminal de passageiros 1, adequação das vias de taxiamento, melhorias no sistema de drenagem e construção de edifício-garagem para estacionamento de veículos. Também está prevista a extensão da pista de pouso e decolagem de 2.280 metros para 3.200 metros.

As adequações estão previstas no Contrato de Concessão celebrado entre a empresa e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A concessão prevê que os investimentos obrigatórios ocorram até o final de outubro de 2019. A exceção é a ampliação da pista de pouso e decolagem, cujo prazo é dezembro de 2021.

A expansão da pista, uma das principais demandas do local, vai permitir que o aeroporto receba aeronaves maiores que operam voos de longa distância e ampliar a oferta de voos internacionais a partir da Capital.