Volume de serviços prestados sobe 0,7% no Rio Grande do Sul, revela IBGE

Bruna Oliveira

O volume de serviços prestados no Rio Grande do Sul avançou 0,7% em outubro em relação ao mesmo mês de 2017. O setor também registrou alta de 1,7% na comparação com setembro deste ano, de acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na variação acumulada do ano, no entanto, o Estado contabilizou queda de 1,5%. Na média nacional, o volume de serviços prestados cresceu 0,1% na passagem de outubro para setembro e 1,5% na comparação anual.

Serviços profissionais, administrativos e complementares lideraram os resultados por atividade no Rio Grande do Sul, com alta de 8,9% sobre outubro de 2017, seguido por outros serviços, que somou 5,9%. As quedas foram apuradas nas atividades de serviços prestados às famílias (-4,6%), serviços de informação e comunicação (-3,3) e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,4%).

Já entre as atividades pesquisadas no recorte nacional, as contribuições positivas na comparação com outubro passado foram exercidas por transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,3%), serviços de informação e comunicação (1,5%), serviços prestados às famílias (2,0%) e de outros serviços (2,5%). Na contramão, a única influência negativa do mês ficou com o ramo de serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,2%).

Entre setembro e outubro deste ano, 11 das 27 unidades da federação registraram alta. Os destaques positivos ficaram com Rio Grande do Sul (1,7%) e Paraná (2,4%). Bahia (-2,8%) ficou com a principal influência negativa. São Paulo (0,0%) e Rio de Janeiro (0,0%) ficaram estáveis.

Já a receita nominal no País ficou estável (0,0%) em outubro ante setembro. Na comparação com outubro do ano passado, houve aumento na receita nominal de 4,2%.