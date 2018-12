Magazine Luiza adquire empresas de tecnologia e expande atuação em vendas online

O Magazine Luiza informou que adquiriu as empresas de tecnologia Softbox Sistemas de Informação, Certa Administração e Kelex Tecnologia, que oferecem soluções para companhias de varejo e indústria de bens de consumo que desejam vender digitalmente ao consumidor final.

De acordo com fato relevante, o objetivo do Magazine Luíza é ajudar na transformação de companhias analógicas de varejo em empresas digitais. A aquisição, segundo o comunicado, permitirá ao Magazine Luiza ser parceiro de varejistas e indústrias em todos os passos para a venda online - desde a chegada ao mundo do varejo digital, passando pela venda em seu marketplace, até a entrega para o cliente final, utilizando o Magalu Entregas.

De acordo com a companhia, este ciclo, conhecido como Full Commerce, marca um novo ciclo de transformação da empresa, a de "varejista multicanal para uma plataforma digital".