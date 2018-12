Servidores começam a contratar empréstimo do 13º nesta sexta no Banrisul

Os servidores públicos do Rio Grande do Sul poderão, a partir desta sexta-feira (14), encaminhar os pedidos de empréstimo do 13º salário no Banrisul. As solicitações poderão ser feitas pelo aplicativo do banco, nos terminais de autoatendimento e nas agências.

O valor solicitado poderá ser retirado no dia 20 de dezembro. Está é a segunda vez que o governo gaúcho oferece a modalidade ao funcionalismo. A primeira foi em fim de 2017. Quem não conseguir fazer até o dia 19 de dezembro, poderá fazer a operação entre o dia 20 até dia 15 de janeiro, e o valor poderá ser retirado no mesmo dia.

A Assembleia Legislativa aprovou a forma de pagamento do 13º na última terça-feira. O projeto enviado pelo governo estadual prevê duas formas para receber a gratificação natalina: indenização de 1,5% ao mês no parcelamento do valor ou a retirada de um empréstimo para receber o valor integral. O juro cobrado pelo banco, correspondente a 1,5% ao mês, serão pago pelo governo do Estado a cada mês de vencimentos do financiamento.