Concursos ofertam mais de cem vagas e salários de até R$ 13 mil

Três concursos públicos em Gramado ofertam mais de cem vagas com salários que podem chegar a mais de R$ 13 mil. São postos para atuar na Gramadotur, na prefeitura e na Câmara de Vereadores. As inscrições estão abertas e vão até 2 de janeiro.

Os candidatos podem se inscrever pelo site da Fundatec, pagando entre R$ 90,00 e R$ 150,00. Das 118 vagas em diversos níveis de escolaridade, 102 são para o município, 14 para a GramadoTur e duas para a Câmara.

No Legislativo, o salário inicial é de R$ 2.921,25. A GramadoTur oferece vencimentos entre R$ 2.841,00 e R$ 6.400,00. Na prefeitura, as condições salariais são as mais atrativas com valor inicial de R$ 1.372,73 e chegando a R$ 13.036,20.