Bndes contratará investigação externa sobre empréstimos a obras no exterior

Advocagados vão fazer investigação externa sobre os empréstimos do Bndes para obras no exterior VANDERLEI ALMEIDA/AFP/JC

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) vai contratar escritórios de advocacia para fazer uma investigação externa sobre os empréstimos para obras no exterior, confirmou nesta quinta-feira (13), o diretor jurídico da instituição de fomento, Marcelo Siqueira.

Segundo Siqueira, a investigação externa seguirá os moldes da conduzida pelo escritório americano Cleary Gottlieb, sobre as operações com o grupo J&F. Siqueira evitou citar quais empréstimos no exterior seriam investigados, pois o escopo do trabalho ainda estaria sendo definido.

O diretor jurídico voltou a defender as ações de transparência do Bndes. "A caixa preta foi aberta, temos uma caixa absolutamente transparente", afirmou Siqueira.