Bolsas asiáticas sobem pelo 2º dia seguido com otimismo sobre comércio

Petróleo fecha em baixa com queda abaixo do esperado de estoques nos EUA

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para entrega em janeiro fechou em baixa de 0,96%, cotado a US$ 51,15 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para fevereiro caiu 0,08%, para US$ 60,15