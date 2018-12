Canadá faz seminário em Porto Alegre para atrair profissionais ao país

Evento é gratuito e destinado a trabalhadores técnicos qualificados com experiência no mercado REPRODUÇÃO/JC

Para quem pensa em construir um futuro fora do Brasil, o governo do Canadá promove nesta quarta-feira (12) um seminário sobre o Express Entry, o sistema eletrônico que seleciona candidatos interessados em imigrar para trabalhar no país. O evento é gratuito e destinado a trabalhadores técnicos qualificados com experiência no mercado de trabalho.

As vagas são limitadas. Para participar, basta se inscrever no site da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. O evento será no Centro Universitário Metodista (IPA), na rua Joaquim Pedro Salgado, 80, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Não haverá tradução simultânea.

A intenção é aumentar o fluxo de estrangeiros no país, que atrai 250 mil imigrantes por ano. Com a iniciativa, autoridades esperam aumentar o número para 310 mil ainda em 2018.

O Espress Entry entrou em vigor em janeiro de 2015 e avalia os pedidos de residência permanente. Os candidatos precisam ter pelo menos 18 anos e ser ranqueados de acordo com a combinação de qualificações, como experiência profissional, educação e domínio dos idiomas oficiais do Canadá, que são inglês e francês. Cada qualificação garante uma pontuação.

Os candidatos com melhor classificação são convidados pelo governo do Canadá e podem solicitar o pedido de residência permanente. Também é necessária a Educational Credential Assessment, relatório de uma empresa independente que avalia a educação estrangeira e que garante o certificado canadense do Express Entry.