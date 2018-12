Comércio dá fortes ganhos ao dólar, enquanto Brexit pesa na libra

O dólar apresentou fortes ganhos em relação a outras moedas principais nesta segunda-feira (10), apoiado pela preocupação dos investidores com o crescimento da economia global, com as relações comerciais entre Estados Unidos e China e diante de incertezas quanto à saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

Próximo ao horário de fechamento das bolsas em Nova Iorque, o dólar subia para 113,19 ienes e o euro recuava para US$ 1,1361. Já o índice DXY, que mede a moeda americana contra uma cesta de outras seis divisas fortes, fechou em alta de 0,73%, para 97,219 pontos, voltando a se aproximar dos níveis mais altos do ano.

Alguns investidores tendem a comprar dólar diante do aumento de tensões comerciais à medida que acreditam que a economia americana será menos prejudicada do que outras em um conflito comercial global que se intensifique. No domingo, o representante comercial americano, Robert Lighthizer, comentou que os EUA manterão firmemente o prazo de 90 dias para a conclusão de um acordo duradouro com a China sobre comércio, acrescentando que Washington poderá impor tarifas às importações chinesas se um pacto não for alcançado.

"A China terá de implementar reformas estruturais extensas para que a trégua dure. Mesmo se inicialmente bem-sucedida, a incerteza ainda pode pesar e as restrições adicionais de comércio e investimento dos EUA continuarão a ser prováveis", comentou, em relatório enviado a clientes, o economista Mark Schofield, do Citi. Para ele, as tensões comerciais sino-americanas refletem conflitos estratégicos e isso "dificulta a resolução dessas hostilidades e coloca o conflito à parte de outros recentes desacordos comerciais dos EUA", como os registrados com o Japão e com a União Europeia.

Outro conflito com a UE tem sido o Brexit. A libra esterlina registrou forte baixa nesta segunda-feira, após a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, ter adiado a votação sobre o acordo para o divórcio na Câmara dos Comuns. A moeda britânica chegou a cair ao menor nível desde abril de 2017, ao ser cotada a US$ 1,2506.