Sergs homenageia o Engenheiro do Ano 2018

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) entregou na noite de ontem, em solenidade realizada na sede social da entidade, a Láurea Engenheiro do Ano 2018. A Homenagem Especial foi recebida pelo engenheiro civil, presidente da Sergs no biênio 2015/2017 e diretor da Kaeme Engenharia e Construções Ltda, Nelson Kalil Moussalle.

Pela Área Privada, o homenageado foi o engenheiro elétrico e fundador da empresa Altus Sistemas de Automação e da HT Micron - joint venture na área de microeletrônica, Luiz Francisco Gerbase. Sua trajetória criativa na tecnologia eletrônica inclui o desenvolvimento de mais de 500 produtos de hardware e software de classe mundial. Em 2017, fundou a empresa AYGA, dedicada a tecnologias relacionadas a Internet das Coisas.

O engenheiro civil e diretor da Escola de Engenharia da Ufrgs, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, recebeu a láurea pela Área Pública. O técnico é líder dos Grupos de Pesquisa LEME (Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais) e GRID (Gestão de Riscos em Desastres), membro do Conselho Superior da Fapergs e do Comitê Estratégico da Aliança pela Inovação entre Ufrgs, Pucrs e Unisinos.

Na mesma oportunidade, foram premiados, também, os formandos com as melhores avaliações nos cursos de Engenharia das principais universidades gaúchas. Segundo o presidente da Sergs, Luis Roberto Ponte, o reconhecimento vem sendo conferido ininterruptamente pela entidade desde 1985 com o objetivo de destacar, anualmente, a atuação de profissionais nas diferentes áreas da engenharia.