Bolsa sofre queda de 2,50%

As dúvidas quanto ao ritmo da economia global derrubaram bolsas em todo o mundo e o Ibovespa não foi poupado da aversão ao risco que tomou o mercado internacional. Em sua terceira queda consecutiva, o indicador fechou aos 85.914 pontos, em baixa de 2,50%, passando a contabilizar perda de 4,01% em dezembro.

Os dados mais fracos da balança comercial chinesa, divulgadas no final de semana, alimentaram os temores em relação aos efeitos da guerra comercial entre Estados Unidos e o gigante asiático. Com isso, houve queda generalizada entre as commodities.

Entre as ações da carteira teórica do Ibovespa, a maior queda ficou com Gol PN (-7,12%). Já as ações da Petrobras perderam 4,96% (ON) e 5,37% (PN).