Novo modelo de jato particular da Boeing pode voar metade do mundo sem parar

Folhapress

A Boeing Business Jets, divisão de jatos executivos da Boeing, anunciou nesta segunda-feira (10) o lançamento do BBJ 777X, novo modelo de jato que pode voar mais da metade da circunferência do mundo (40.075 km) sem reabastecer.

De acordo com a companhia, trata-se do avião executivo com maior capacidade de alcance já construído. O novo jato pode percorrer até 21.570 km sem parar. Com ele seria possível fazer um voo direto entre Brasil e Austrália, ou Brasil e Japão, por exemplo.

"Nossos clientes mais exclusivos querem viajar com o melhor espaço, conforto e voar diretamente para o seu destino. O novo BBJ 777X será capaz de fazer isso como nenhum outro avião antes, redefinindo viagens VIP de longo alcance", disse Greg Laxton, chefe da Boeing Business Jets, no seminário da Associação de Aviação Executiva do Oriente Médio (MEBAA).

Dois modelos estarão disponíveis: oBBJ777-8 e oBBJ777-9. OBBJ777-8 oferece maior alcance (21.570 km) e uma cabine de 302,5 m².

Já o BBJ 777-9 tem uma cabine maior, de 342,7 m² e viaja por até 20.370 km.

De acordo com a fabricante de aviões já há 21 pedidos entre os modelos do BBJ Max.