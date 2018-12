Dono da Havan começa a construir pequenas usinas no Rio Grande do Sul

PCH de Quebra Dentes, no rio Toropi, entre Júlio de Castilhos e Quevedo, no Centro do Estado LUCIANO HANG/DIVULGAÇÃO/JC

Paulo Egidio

De passagem pelo Rio Grande do Sul para a inauguração da primeira loja da Havan no Estado , em Passo Fundo, o empresário Luciano Hang aproveitou para 'inspecionar' as obras de duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) do grupo em território gaúcho. Os projetos somam R$ 185,8 milhões em investimentos.

Hang sobrevoou de helicóptero a área onde está sendo instalada a PCH de Quebra Dentes, no rio Toropi, entre os municípios de Júlio de Castilhos e Quevedos, na Região Central do Estado. O empreendimento ocupará uma área de 54,6 hectares e terá capacidade instalada de 22,36 MW (megawatts). O investimento é de R$ 115,7 milhões.

A outra unidade fica no Salto do Guassupi, no rio Guassupi, entre Júlio de Castilhos e São Martinho da Serra, também na região, que terá 12,19 MW, ocupará uma área de 79,3 hectares e envolve aporte de R$ 70,1 milhões. As duas PCHs, recentemente, receberam as licenças ambientais de instalação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Os dois empreendimentos somam uma potência instalada de cerca de 34,5 MW (0,8% da demanda média gaúcha) e fazem parte do chamado Complexo Toropi.