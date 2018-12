Havan abre primeira loja no Rio Grande do Sul e projeta cinco para 2019

Paulo Egídio

Onze meses depois do anúncio da entrada da rede no Rio Grande do Sul , abre neste sábado (8), em Passo Fundo, a primeira loja da varejista catarinense Havan em território gaúcho. Com investimento de R$ 25 milhões, o empreendimento ficará na avenida Brasil, principal via do município, e oferecerá mais de 100 mil itens aos consumidores.

A megaloja tem 7,5 mil metros quadrados construídos e receberá a fachada estilizada da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, e uma réplica da Estátua da Liberdade, tradicionais símbolos da marca. Programado para as 10h, o evento de inauguração terá a presença do dono da Havan, Luciano Hang, e dos apresentadores Ratinho e Celso Portiolli, além de atrações musicais.

De acordo com Hang, a próxima unidade deve ser aberta em março de 2019, em Caxias do Sul. A projeção do empresário é de que outros quatro municípios do Estado recebam as megalojas durante o ano. “Vamos acelerar o projeto de abertura de lojas no Rio Grande do Sul, com cinco a dez lojas por ano durante os próximos anos”, promete o empresário, mantendo a meta de inaugurar 50 operações no território gaúcho.

O principal empecilho para a abertura de novas lojas, conforme o dono da Havan, são os sindicatos de trabalhadores. “Nada mais é do que uma retorica ideológica. Quem deve escolher se quer ou não trabalhar são os colaboradores. Precisamos estar com a loja aberta quando o cliente quer comprar”, diz Luciano Hang.

A loja de Passo Fundo é a 120ª filial da varejista catarinense no País, vai gerar 150 empregos diretos e funcionará todos os dias, inclusive domingos e feriados, das 9h às 22h. Como é tradicional na Havan, o empreendimento contará com um mix com produtos que vão desde eletrônicos, bazar, decoração e presentes até itens de cama, mesa e banho.

Além de atuar no varejo, a companhia possui projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no Estado. Atualmente, o chamado Complexo Toropi tem unidades sendo construídas nos municípios de Quevedos, São Martinho da Serra e Júlio de Castilhos e soma uma capacidade instalada de 63 MW.

Segundo Hang, sem a aprovação dos projetos das PCHs, a rede de lojas não se instalaria no Estado. “Sem a coragem do governador (José Ivo) Sartori de aprovar os projetos, nós estaríamos fora do Rio grande do Sul”, afirma o empresário.

> Investimento da Havan é citado no Anuário de Investimentos 2018