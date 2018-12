BarraShoppingSul apresenta novo mix de operações

Ana Fritsch

O BarraShoppingSul inaugurou três novas operações para renovar seu mix de lojas. Centauro, Cacau Show Megastore e Ri Happy Baby abrem as portas em um novo acesso do centro comercial, com um conceito de inovação com foco na experiência.

A Centauro estreia em Porto Alegre seu novo modelo de lojas, chamado Geração 5, focado na experimentação e nos serviços personalizados aos clientes. Todo o movimento, conforme o gerente-executivo de expansão, Sidney Fernandes, partiu de pesquisas feitas com o consumidor. "A loja é a materialização do nosso novo posicionamento", explica.

Fernandes ressalta que o conceito omnichannel (que possibilita que o consumidor compre pelo site e retire na loja, por exemplo) oferece algo que a internet não consegue disponibilizar. "Nosso objetivo é gerar motivos para que o cliente venha até a nossa loja. Vemos a tecnologia não como protagonista, mas sim como um meio", afirma o executivo.

Entre as novidades do novo modelo da Centauro, o diretor de marketing, Artur Dias de Souza silva, destaca a esteira para testes dos calçados, os provadores inteligentes e as telas interativas para navegar entre produtos de futebol, novidades que visam à melhorar a experiência do cliente. "Os atendentes têm checkout que permite transacionar as compras pelo celular, o consumidor nem precisa passar pelo caixa", comenta Silva. Segundo ele, nas 15 lojas no Brasil que hoje possuem a Geração 5, 50% das transações já são feitas através do checkout móvel.

A Centauro tem 192 lojas em praticamente todos os estados brasileiros (com exceção do Piauí) e está no mercado há 35 anos. A empresa,a maior rede multicanal de produtos esportivos da América Latina, tem sede em São Paulo e emprega mais de 6 mil colaboradores.

Outra novidade do BarraShoppingSul, a Cacau Show abriu no Estado sua primeira megastore fora de São Paulo, com seções de contação de histórias, teatro, iluminação e impressora 3D e fábrica de sorvete. A Ri Happy Baby também inova com a primeira unidade do grupo especializada no segmento de bebês. O espaço oferece diversos itens exclusivos no Brasil, como as coleções de roupas da Disney.