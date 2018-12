Ipea aponta recuo de 0,4% em investimento em produção em outubro

O Indicador de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), calculado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apontou queda de 0,4% em outubro frente a setembro. A formação bruta indica o nível de investimentos em capacidade de produção.

Frente ao mesmo mês de 2017, o Ipea mostra crescimento de 5% na variável. “Embora os investimentos tenham iniciado o quarto trimestre deste ano com queda de 0,4%, essa pequena flutuação deve ser relativizada, devido à base alta de comparação nos meses anteriores”, explica Leonardo Mello de Carvalho, técnico de planejamento e pesquisa do Grupo de Conjuntura do Ipea, responsável pelos dados.

Nos 12 meses até outubro, o avanço acumulado é de 4,2%. “Isso revela uma recuperação gradual dos investimentos em 2018, resultado da percepção dos empresários de que o cenário econômico está melhor”, afirma Carvalho.

O consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came), que é a produção doméstica líquida das exportações acrescida das importações, teve alta de 0,7% em outubro, frente a setembro. A produção interna de bens de capital líquida de exportações avançou 1,3%, ao passo que a importação desses bens recuou 3,6%.

A construção civil teve recuo de 0,6% no mês, após alta de 1,2% em setembro, no trimestre terminado em outubro. O terceiro componente da FBCF, os outros ativos fixos, avançou 1,3% na passagem de setembro para outubro.