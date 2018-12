Extrema pobreza aumenta no Brasil, diz IBGE

No Estado, 13,5% da população tem renda per capita de US$ 5,5 por dia /MARCELO G. RIBEIRO/JC

O número de brasileiros em situação de extrema pobreza cresceu em 2017, frente ao observado em 2016, segundo dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número de famílias pobres também teve alta: entre aquelas que vivem com menos de R$ 406,00 por mês, o contingente subiu em 2 milhões de pessoas entre 2016 e 2017, chegando a um total de 54,8 milhões de brasileiros nessa situação.

No caso da extrema pobreza, o IBGE adota diferentes cortes de rendimentos. Em cinco de sete deles há uma piora do cenário. Ao analisar domicílios com renda per capita de um quarto do salário-mínimo (R$ 234,25), o País saiu de uma taxa de 12,6% das residências, em 2016, para 13% em 2017 - alta de 0,4 ponto percentual.

O Nordeste teve o maior avanço de pessoas nessa condição: eram 23,9%, em 2016, e passaram a 25%, alta de 1,1 ponto percentual.

A única faixa de renda que teve queda em 2017 no número de domicílios foi aquela entre um quarto e meio salário-mínimo per capita. Em 2016, 18,5% dos domicílios se encontravam nesse corte, taxa que passou para 17,7% no ano passado.

Já no corte das famílias que têm renda domiciliar per capita inferior a R$ 85,00 mensais, houve alta de 0,7 ponto percentual, na comparação entre 2016 e 2017, de 4% para 4,7%. Esse é o valor de rendimento que permite ao cidadão ser beneficiário do Bolsa Família. Novamente, o indicador está acima da média no Nordeste, região que mais cresceu na comparação anual, de 7,4%, em 2016, para 9% em 2017.

Na segunda faixa de recebimento do Bolsa Família, com domicílios com renda per capita de R$ 85,00 a R$ 170,00 mensais, o indicador ficou estável em 4,1% no ano passado. O Nordeste, por exemplo, teve ligeira alta, de 8,5% para 8,7% dos domicílios. No Sudeste, que concentra a população mais rica do País, o contingente de pessoas em extrema pobreza era 1,5%, em 2016, e passou a 1,8% no ano seguinte.

Na última nota de corte estabelecida pelo IBGE, o instituto calculou o percentual de domicílios com renda per capita de US$ 5,5 por dia, considerando uma Paridade de Poder de Compra que estipula que US$ 1 é igual a R$ 1,66, considerada a linha de extrema pobreza pelo Banco Mundial.

Em 2017, 26,5% dos domicílios brasileiros viviam com renda per capita de US$ 5,5 por dia. O resultado do ano passado representou alta de 0,8 ponto percentual em relação ao apurado um ano antes, quando 25,7% dos domicílios brasileiros estavam nessa situação.

Segundo essa nota de corte, o País tem 15 estados com percentual de população em extrema pobreza que supera a média nacional, sendo os destaques mais negativos Maranhão (54,1%) e Alagoas (48,9%), com metade de sua população nessa condição. Na ponta oposta, Santa Catarina (8,5%) e Rio Grande do Sul (13,5%) apresentaram os menores percentuais. São Paulo (14,9%), Rio de Janeiro (19%), Minas Gerais (20,9%) e Espírito Santo (21,7%) ficaram abaixo da média nacional.