A chapa Renovação, Transparência e Participação, que tem como presidente a médica-veterinária Lisandra Dornelles, será empossada no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) hoje, às 14h30min, na sede da autarquia (rua Ramiro Barcelos, 1.793 - 2º andar). Lisandra e sua equipe assumem a gestão do CRMV-RS nos próximos três anos. A diretoria eleita é formada exclusivamente por mulheres, fato inédito até então em um CRMV no País.