Clássico dos anos 90, Pogobol vai voltar ao mercado

Tradicional brinquedo de muitas crianças e adolescentes dos anos 1990, o Pogobol está voltando às lojas brasileiras em 2019. O produto, formado pela combinação de uma plataforma e duas bolas sobrepostas em que se encaixa os pés para pular, fez sucesso na ocasião de seu lançamento, em 1987, vendendo 800 mil unidades.

A Estrela, marca criadora do brinquedo, deve oficializar o relançamento durante a Comic Con Experience 2018 (CCXP), que acontece entre os dias 6 e 9 de dezembro em São Paulo. Nesta nova edição, o Pogobol deve ser vendido em duas combinações de cores: roxo com amarelo e preto com laranja.

O produto deve estar nas lojas a partir de janeiro de 2019, com preço sugerido de R$ 159,99.