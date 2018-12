Presidente da BSBios recebe Troféu O Equilibrista 2018

A cerimônia da entrega de prêmios do troféu O Equilibrista, realizada na sexta-feira, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, reuniu executivos de finanças e empresários de todo o Estado que foram prestigiar os agraciados. O presidente executivo do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças no Rio Grande do Sul (Ibef-RS), Marcos Fritzen, afirmou que os homenageados fizeram a diferença controlando custos e conduzindo áreas estratégicas das empresas em um período econômico de incertezas.

O presidente da empresa de biodiesel BSBios, Erasmo Carlos Battistella, recebeu o troféu O Equilibrista - Executivo de Finanças do Ano. O prêmio é o reconhecimento dos profissionais de finanças com performance diferenciada e carreira sólida.

Battistella apresentou o case do plano de restruturação administrativa e financeira da BSBios, evidenciando as iniciativas de gestão tomadas para buscar a reversão de resultados e tornar a companhia mais saudável economicamente. Tendo como norte a sustentabilidade e acreditando nas premissas que o fizeram fundar a BSBios, o empresário aplicou medidas para aumentar a competitividade da companhia.

Ainda foi concedido o Prêmio de Destaques em Finanças 2018. Receberam a honraria a diretora administrativa e de RH da Fruki, Aline Eggers Bagatini, e a diretora financeira e de operações de RH do Grupo RBS, Mariana Guedes Silveira.

A escolha dos nomes pelo conselho do Ibef-RS foi feita a partir da avaliação dos projetos inscritos por uma banca composta por representantes das auditorias Deloitte, KPMG, PwC e Ernst&Young, levando em consideração diversos fatores, como a capacidade de reação mesmo em um cenário adverso. Ao todo, 11 cases se inscreveram para a premiação.