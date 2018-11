CRMV-RS elege nova direção para os próximos três anos

Formado em sua maioria por mulheres, o novo comando do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) foi anunciado nesta quinta-feira (29). A chapa Renovação, Transparência e Participação, que tem como presidente a médica veterinária Lisandra Dornelles, foi eleita para comandar o conselho nos próximos três anos.

Foi a primeira eleição utilizando a internet e permitiu a participação recorde de eleitores, informou o CRMV-RS. No primeiro turno, mais de 8 mil zootecnistas e veterinários haviam participado. No segundo turno, foram computados 7.609 votos. A eleição teve dois turnos.

A chapa dois somou 3.531 votos, e a chapa 1 – União e Valorização, que ficou em segundo lugar, totalizou 3.405 votos. A eleição aconteceu porque a gestão anterior havia sido afastada pelo Conselho Federal da Medicina Veterinária (CFMV). Até então, quem comandava o órgão era uma junta governativa ordenada pelo CFMV.