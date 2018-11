Ibovespa registra novo recorde histórico aos 89.709 pontos

Depois de ter subido 4,33% em dois pregões, o Ibovespa encontrou fôlego para uma terceira alta consecutiva, com direito a renovação do seu recorde histórico, nesta quinta-feira (29). O principal índice de ações da B3 alternou altas e baixas ao longo do pregão e terminou aos 89.709 pontos, com alta de 0,51%. O recorde anterior havia sido registrado em 5 de novembro, aos 89.598 pontos. Os negócios somaram R$ 13,233 bilhões.

Com o resultado desta quinta, o Ibovespa passa a contabilizar alta de 4,03% na semana e de 2,61% em novembro. Na análise por ações, destacaram-se os papéis dos setores financeiro, de energia elétrica e alguns de mineração, uma vez que os papéis da Vale caíram (-0,57%). Petrobras PN teve queda de 0,83%. Já Petrobras ON avançou 0,65%.

O dólar operou com viés de alta frente ao real, em um movimento de correção após dois dias de recuo. A divisa no mercado à vista fechou cotada a R$ 3,8534, uma alta de 0,40%. O avanço ocorreu na contramão dos pares emergentes e em um cenário de dólar com pouco fôlego nos mercados globais, após a diminuição dos riscos de aperto monetário nos EUA.