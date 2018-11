Custos de produção agrícola seguem em alta, aponta Farsul

Apesar da queda da taxa de câmbio, os custos de produção no campo registraram alta de 0,67% em outubro. A valorização sazonal dos preços dos fertilizantes e herbicidas influenciou no resultado que apresentou uma desaceleração no último mês, conforme aponta o Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP), divulgado nesta quinta-feira pelo Sistema Farsul. O acumulado do ano também foi marcado por alta de 11,47%, e em 12 meses, 12,65%, ambos influenciados pela variação cambial que chegou a 18% nos últimos 12 meses.

A taxa de câmbio também foi responsável por uma redução de 0,66% nos valores recebidos pelos produtores, como registra o Índice de Preços Recebidos pelo Produtor (IIPR). A valorização no acumulado do ano é de 23,40% e de 28,04% em 12 meses.

Na comparação entre o IICP e a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), há aumento em ambos no acumulado do ano, porém com maior crescimento no primeiro, com 12,65% contra 4,56%, respectivamente.